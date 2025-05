Morre atriz mirim Millena Brandão após sofrer 12 paradas cardíacas; ela estava internada na UTI

A- A+

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, conhecida por participações na novela A Infância de Romeu e Julieta (SBT) e na série Sintonia (Netflix), morreu nesta sexta-feira (2) após sofrer 12 paradas cardíacas.

Ela estava internada em estado grave em uma UTI em São Paulo. O perfil oficial da artista pediu orações nas redes sociais, comovendo fãs e colegas de profissão.

O que aconteceu com Millena Brandão?

Millena foi hospitalizada após se queixar de dores de cabeça recorrentes. Exames identificaram uma massa de cinco centímetros em seu cérebro, mas os médicos ainda não confirmaram se se trata de um cisto ou tumor. A situação mobilizou familiares e seguidores, que acompanham cada atualização com preocupação.

De acordo com Thays Brandão, mãe da atriz, as paradas cardíacas ocorreram durante uma tentativa de transferência de hospital. Ela segue internada no Hospital Geral do Grajaú.

Qual é o estado de saúde de Millena Brandão?

Atualmente, a atriz está sedada e intubada, em observação constante na Unidade de Terapia Intensiva. Os médicos ainda não divulgaram detalhes sobre o tratamento que está sendo administrado, nem há previsão de boletins médicos mais específicos.

Quem é Millena Brandão?

Com mais de 140 mil seguidores nas redes sociais, Millena mostra seu trabalho como atriz e modelo infantil. Além das produções televisivas, ela participou de campanhas publicitárias, especialmente para marcas de moda voltadas ao público jovem.

A família da artista tem usado o perfil oficial para manter os seguidores informados e pedir apoio em forma de orações. “Contamos com a fé de todos vocês”, escreveu a mãe em uma das publicações.

