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Morre atriz Regina Torné, de 'Chaves' e 'Como água para chocolate', aos 82 anos

Em Chaves, Regina fez a personagem Glória, por quem Seu Madruga era apaixonado

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Causa da morte de Regina Torné não foi informadaCausa da morte de Regina Torné não foi informada - Foto: Televisa/Divulgação; Associação Nacional de Atores do México

A atriz mexicana Regina Torné morreu nesta quarta-feira, aos 82 anos. Ela ficou conhecida dos brasileiros por sua participação no filme "Como água para chocolate" e também por interpretar Glória, mulher que Seu Madruga era apaixonado, além de ser a tia da Paty, no seriado "Chaves".

A informação foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México pelas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

"Seu talento, força interpretativa e entrega às cenas fizeram ela se firmar como uma das grandes atrizes de sua geração. À família, amigos e companheiros, expressamos as mais sinceras condolências", escreveu a Associação Nacional de Atores do México no Instagram.

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Além do "Chaves", Regina participou de várias novelas, como "Chispita" (1982) e "Rebelde" (2005). Ela também teve papéis marcantes no cinema, como a Mamá Elena no filme "Como água para chocolate" (1992).

A atriz estava afastada dos holofotes há mais de uma década. Seu último trabalho foi na novela "Sempre sua Acapulco" (2014). Nos últimos anos, ela passou a morar em Puebla, no México, cidade em que fundou uma escola de teatro para crianças.

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