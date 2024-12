A- A+

luto Morre Beandri Booysen, influenciadora do TikTok com doença rara, aos 19 anos Beandre usava sua plataforma para falar abertamente sobre a síndrome de Hutchinson-Gilford, também conhecida como Progéria

A influenciadora Beandri Booysen, conhecida por seus vídeos motivacionais no TikTok, morreu aos 19 anos.

Nesta quarta-feira (18) Bea Booysen - mãe da tiktoker - anunciou a morte da filha. Beandri era portadora da síndrome de Hutchinson-Gilford, uma doença rara conhecida como Progéria que causa envelhecimento acelerado no hospedeiro.

Ela falava sobre sua condição para o público do seu perfil.



"Apesar dos desafios que enfrentou, Beandri irradiava esperança e alegria. Ela se tornou um símbolo de conscientização sobre a Progéria e outras necessidades especiais, usando seu espírito único para inspirar milhares de pessoas ao redor do mundo", escreveu Bea em uma postagem no Facebook.



A causa da morte não foi divulgada, mas pessoas com Progéria costumam morrer de forma prematura em decorrência da doença.

"A família Booysen pede gentilmente privacidade durante este momento difícil", afirmou a postagem. Em outubro, Beandri realizou uma cirurgia no coração.



Ao todo, a influenciadora contava com mais de 278 mil seguidores na plataforma chinesa de vídeos curtos. Em seu perfil, as publicações mostravam a rotina de Beandri, atualizações sobre seu estado de saúde e momentos divertidos que ela gravava com seu celular.

Um vídeo tributo postado no perfil após a morte já alcançou mais de 360 mil visualizações.

Veja também

POESIA Websérie "Monique D'Angelo declama Rogaciano Leite" estreia penúltimo episódio