A- A+

LUTO Morre Ben Jones, ator de "Os Gatões", aos 84 anos, após ataque cardíaco Intérprete de Cooter Davenport na série da CBS também foi deputado federal nos Estados Unidos; colega Tom Wopat lamentou a perda nas redes sociais

Ben Jones, ator conhecido por interpretar Cooter Davenport na série americana Os Gatões (The Dukes of Hazzard), morreu aos 84 anos neste domingo (9), após sofrer um ataque cardíaco. A morte foi anunciada por sua mulher, Alma Viator, em uma publicação no Facebook. Segundo ela, o ator estava em casa, sentado em sua poltrona favorita, quando morreu.

"Perdi o amor da minha vida hoje. Ben faleceu vítima de um ataque cardíaco fulminante", escreveu Viator, que era casada com Jones desde 1992. "Ben teve uma vida incrível, rica e plena. Ele amou e foi amado por muitos. Sentiremos muita saudade dele. Eu o amava muito".

De ator a deputado

Nascido na Carolina do Norte, em 1941, Jones começou a carreira artística no teatro antes de chegar às telas no fim dos anos 1960. Segundo seu perfil oficial no IMDb, teve uma participação não creditada em Killers Three (1968) e, quatro anos depois, atuou em Together for Days, filme que também marcou a estreia de Samuel L. Jackson no cinema.

Sua maior projeção veio com Os Gatões, exibida pela CBS entre 1979 e 1985. Jones interpretou Cooter, mecânico e aliado dos protagonistas, em 141 episódios das sete temporadas. O personagem havia surgido em Moonrunners (1975), filme que serviu de inspiração para a série.

— Os Gatões era aquele tipo de programa em que ninguém se machucava de verdade. Você podia cair de um penhasco e simplesmente se levantar, sacudindo a poeira — disse Jones, segundo a Wide Open Country. — Os mocinhos sempre venciam porque faziam a escolha moral correta.

Depois da série, ele continuou atuando, com trabalhos em produções como Dallas e Primary Colors, além de reprisar Cooter em filmes para a televisão. Seu último trabalho como ator foi Unbreakable, de 2021.

Jones também entrou na política. Candidatou-se à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pela Geórgia em 1986, perdeu para Pat Swindell, mas venceu o adversário dois anos depois e foi reeleito em 1990. Ao The Hollywood Reporter, afirmou que a experiência como ator era útil no Congresso.

— As habilidades aprendidas no palco e no cinema são inestimáveis na política, porque estamos falando de comunicação e de se sentir à vontade diante de uma câmera e de uma plateia — declarou.

Homenagem do colega

Tom Wopat, que contracenou com Jones em Os Gatões, publicou uma homenagem nas redes sociais após a morte do ator.

"Os Gatões perderam hoje mais um membro essencial do elenco. Ben Jones era um grande amigo e um companheiro incansável", escreveu Wopat. "Ele fará muita falta. [...] Hoje sinto como se tivéssemos perdido um primo Duke".

Jones também havia sido associado, ao longo da vida, à defesa da bandeira confederada, afirmando que o símbolo “não é um símbolo de ódio”.

Veja também