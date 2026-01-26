A- A+

LUTO Morre Bira Haway, produtor de samba e pai de Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, aos 74 anos Produtor foi internado com insuficiência cardíaca e morreu neste domingo (25)

Pai do cantor Anderson Leonardo (1972-2024), do Grupo Molejo, e um dos principais produtores de samba e pagode do Rio, Ubirajara de Souza, o Bira Haway, morreu neste domingo (25) aos 74 anos no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Zona Oeste do Rio

Bira começou a trajetória musical como percussionista na noite paulistana. Ainda na época de músico, o nome de um estúdio onde gravava com frequência lhe rendeu o nome artístico que levou para o resto da vida. Bira também foi cantor e intérprete de escolas de samba - esteve à frente da Estácio de Sá no primeiro ano do Ciça como Mestre de bateria.

Nos anos 1980, passa a atuar como produtor, função que exerceu junto a vários grupos de samba e pagode como Molejo, Exaltasamba, Soweto, Samprazer e Grupo Revelação.

Bira recentemente sofreu uma amputação de uma das pernas, abaixo da coxa, no Hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio e teve alta. Ele passou mal, entretanto, na última quarta-feira e foi internado novamente na UPA da Cidade de Deus, onde foi constatada insuficiência cardíaca. O produtor ainda foi transferido para o Carlos Chagas, mas morreu neste domingo.

No perfil do Molejo no Instagram, o grupo lamentou a morte do produtor: "Hoje o nosso coração se despedaça. Perdemos quem mais acreditava em nós: nosso paizão, nosso guia, nosso mestre, produtor e diretor. Obrigado por cada ensinamento, por cada puxão de orelha que nos fez melhor, por cada abraço que nos deu coragem". Vários nomes da música comentaram no post da banda, como Délcio Luiz, Fred Camacho, Ronaldo Barcellos, João Martins, Tonho Matéria e Buchecha.

