luto Morre Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal; artistas lamentam O músico de 88 anos enfrentava complicações relacionadas ao câncer de próstata e ao Alzheimer

O sambista Ubirajara Félix do Nascimento, conhecido como Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos e um dos criadores do grupo Fundo de Quintal, morreu na noite do sábado (14), aos 88 anos. Ele estava internado no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, há uma semana e enfrentava complicações relacionadas a um câncer de próstata e ao Alzheimer.

O artista enfrentava um "quadro clínico delicado", de acordo com um comunicado disponibilizado à imprensa no início desta semana. Nas redes sociais, diversos artistas manifestaram pesar pela morte do sambista.

"Obrigado mestre, descanse em paz", comentou o cantor Marcelo D2. "Descanse em paz nosso Presida amado! Eterno Bira! Obrigado por tanto", lamentou o também cantor Belo.

"Me falta palavras!", disse Xande de Pilares. "Descanse em paz querido presidente, essa sensação de perda dos grandes mestres é ruim demais! Vai deixar saudades, obrigado por tudo", agradeceu Bochecha.

Além deles, outros nomes como Suel, Paula Lima, Vavá, o grupo Art Popular e Tiee também lamentaram a morte de Bira.

Um dos mais importantes nomes do samba nacional, Bira não desfilou com o bloco no carnaval neste ano. Em novembro de 2024, ele falou à coluna Ancelmo Gois sobre o fato de o Cacique de Ramos ter sido reconhecido como Patrimônio Imaterial do Rio.

"O Cacique merece! Estamos na batalha desde 1971. Não deixamos de desfilar em nenhum carnaval. Só no da Covid", disse Bira, que fundou o bloco com o irmão, Ubirany.

Ainda não há informações sobre o local do velório, bem como onde será o sepultamento do músico, que deixa as filhas Karla Marcelly e Christian Kelly, os netos Yan e Brian, e a bisneta Lua, além de amigos e admiradores do seu trabalho em prol do samba.

Cacique de Ramos

Aos 64 anos, o Cacique de Ramos surgiu como agremiação carnavalesca, no bairro carioca de Ramos, na zona Norte. O estrelato veio por meio de Beth Carvalho, que gravou em 1978 o álbum De Pé no Chão.

Em 2005 virou Patrimônio Cultural Carioca e, em 2012, enredo da Estação Primeira de Mangueira. Outro frequentador ilustre foi Zeca Pagodinho.

Fundo de Quintal

Além de Bira Presidente (pandeiro e vocais), o grupo de samba formado no final dos anos 1970 atualmente tem em sua formação Sereno (tantã e vocais), Ademir Batera (bateria e vocais), Júnior Itaguay (cavaquinho e vocais), Márcio Alexandre (banjo e vocais) e Tiago Testa (repique de mão e vocais). Ao longo do tempo foram 33 álbuns lançados, entre trabalhos de estúdio e ao vivo.

O álbum de estreia Samba É No Fundo de Quintal, tinha como formação Bira Presidente, Ubirany, Sereno, Neoci, Almir Guineto, Jorge Aragão e Sombrinha. Ao longo dos anos, outros músicos participaram do grupo, como Walter Sete Cordas, Arlindo Cruz, Cleber Augusto, Mário Sérgio, Ronaldinho, Flavinho Silva, Délcio Luiz e Milsinho.

