A- A+

LUTO Morre Brent Hinds, ex-líder da banda Mastodon, aos 51 anos, em acidente de trânsito O guitarrista havia sido afastado da banda em março deste ano

O guitarrista Brent Hinds, ex-líder da banda Mastodon, morreu, nesta quarta (20), aos 51 anos, em um acidente de trânsito, em Atlanta (Estados Unidos).

Segundo informações do Atlanta News, Hinds, que pilotava uma moto, foi atingido por uma BMW em uma curva em um cruzamento.

Brent Hinds foi um dos fundadores da Mastodon, em 2000, junto ao guitarrista Bill Kelliher, ao baixista Troy Sanders e ao baterista Brann Dailor. Em março de 2025, Hinds foi afastado da banda.

Os integrantes da Mastodon lamentaram a morte do ex-companheiro de banda, em comunicado nas redes sociais:

"Estamos em um estado de tristeza e pesar imensuráveis. Na noite passada, Brent Hinds morreu em resultado de um trágico acidente, estamos de coração partido, em choque, e ainda tentando processar a perda desta força criativa com quem compartilhamos tantos triunfos, marcos e a criação de uma música que tocou o coração de tantas pessoas", postou o grupo.

"Nossos corações estão com os familiares, amigos e fãs de Brent. Neste momento, pedimos respeito à privacidade de todos durante esse período difícil", completaram.

Mastodon esteve no Brasil em 2015, para um show no Rock in Rio.

Veja também