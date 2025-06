Morre Brian Wilson, dos Beach Boys, aos 82 anos

A- A+

Brian Wilson, vocalista e um dos fundadores dos Beach Boys, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada por familiares em post nas redes sociais do artista. A causa da morte não foi revelada.

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Brian Wilson", destaca a publicação. "Estamos sem palavras neste momento. Por favor, respeitem nossa privacidade neste momento, pois nossa família está de luto. Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo. Amor e Misericórdia."

"Amor e Misericórdia" é uma referência ao título da faixa de abertura do primeiro álbum solo de Wilson, lançado em 1988: "Love & Mercy". A expressão também serviu de título da cinebiografia do artista lançada em 2014, e que ficou conhecida no Brasil como "The Beach Boys: Uma história de sucesso".

Os Beach Boys foram uma das bandas mais influentes dos anos 1960, revolucionaram a cena da música americana e ajudaram a vender a imagem da juventude californiana do período para o mundo. A popularidade e a energia do grupo no período os colocou como principais "rivais" dos Beatles nas paradas.

Wilson foi responsável por escrever, coescrever e produzir a maioria dos hits da banda, responsável por álbuns influentes como "Pet sounds" (1966), que trazia canções como "Wouldn't it be nice" e "God only knows". Eles também foram responsáveis por sucessos como "Good vibrations", "Smile" e "California Dreamin'".

Veja também