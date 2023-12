Cantor gospel Pedro Henrique morre após passar mal durante apresentação na Bahia

A- A+

Morreu o cantor gospel Pedro Henrique aos 30 anos. A notícia foi divulgada na manhã desta quinta-feira (14), nas redes sociais da gravadora Todah Music, responsável pela carreira de Pedro.

Segundo informações do G1, Pedro Henrique morreu após passar mal enquanto fazia um show na noite de quarta-feira (13) na cidade de Feira de Santana, a 100 km de Salvador.

Segundo informações do O Globo, durante a apresentação, que foi transmitida ao vivo nas redes sociais, o artista passou mal e desmaiou no meio do show. Na ocasião, a plateia se assustou com o fato e demorou a entender o que estava acontecendo, como mostram as imagens do momento.

Recentemente, o cantor se tornou pai de Zoe, que completou 1 mês de vida no último dia 19. “Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: - Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", diz a nota da gravadora.

Pedro demonstrou interesse pela música desde muito cedo. Aos 3 anos, fez sua primeira apresentação pública; mas só em 2015, com 22 anos, deu o primeiro passo para a carreira profissional.

No início, o cantor postava no seu canal do Youtube, que chamou a atenção de um produtor musical, garantindo uma vaga num grupo em que passou três anos.

Em 2019, Pedro Henrique migrou para carreira solo e passou a integrar a equipe de artistas da gravadora Todah Music, até a fatalidade.



