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LUTO NA MÚSICA Morre cantor e compositor Peppino Di Capri, do sucesso 'Champagne', aos 86 anos Causa da morte não foi divulgada

O cantor e compositor italiano Peppino di Capri, famoso por interpretar sucessos como "Roberta" e "Champagne", morreu na manhã deste sábado (11), na ilha de Capri. O anúncio do seu falecimento foi divulgado nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada, mas sabe-se que o cantor estava afastado por uma doença.

A informação da morte foi confirmada pela agência de notícias italiana Ansa com a família do artista. Peppino será sepultado no domingo, às 17h (horário local), na Igreja de Santo Stefano, próxima da Piazzetta de Capri.

Em um post simples, a conta pessoal do cantor no Instagram publicou a foto de Peppino, nome artístico de Giuseppe Faiella, com a legenda "Ciao" — tchau, em italiano. O cantor completaria 87 anos no próximo dia 27.

O cantor deixa três filhos: Arrigo, conhecido como Igor, fruto de seu primeiro casamento com Roberta, além de Edoardo e Dario, ambos do casamento com Giuliana Gagliardia.

Peppino é um dos principais nomes da música italiana. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, coleciona sucessos como "Champagne", "Roberta", "E mo e mo", "Let's Twist Again", "St. Tropez Twist", "Nessuno al Mondo", "Voce", "Amare di Meno" e "Il sognatore".

Quem é Peppino di Capri

Giuseppe Faiella nasceu em Capri, no dia 27 de julho de 1939. Criado em uma família de músicos, desde cedo demonstrou talento para a arte. Começou a tocar piano ainda criança e, com quatro anos, já se apresentava para soldados americanos na ilha.

Foi alçado ao posto de estrela da música italiana em 1958, com o lançamento de seu primeiro sucesso, "Malatia". A música foi feita ao lado da banda Rockers.

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