Morre cantora de forró Rita de Cássia, compositora de "Saga de um vaqueiro", aos 50 anos

A cantora cearense de forró Rita de Cássia morreu nessa terça-feira (3), aos 50 anos, em Fortaleza. Segundo o empresário da artista, Fernando Ivo, a causa da morte foi uma fibrose pulmonar. Rita chegou a ser internada na tarde de terça em decorrência da doença.

Em vídeo divulgado através das redes sociais, a cantora desejou feliz ano novo aos fãs, com a voz já fragilizada devido ao seu estado de saúde.



O corpo da compositora será transportado para sua cidade natal, Alto Santo, no Ceará, onde será velada e sepultada.

Carreira

Rita de Cássia era considerada uma das principais artistas de forró do país, com a autoria dos sucessos “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, “Jeito de Amar” e “Saga de um Vaqueiro”. Além disso, a compositora teve suas letras interpretadas por artistas como Aviões do Forró, Mastruz com Leite, Amarelinha e Frank Aguiar.



