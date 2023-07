A- A+

luto Morre cantora Sinead O'Connor aos 56 anos Irlandesa havia perdido o filho adolescente no início do ano passado

A cantora Sinead O’Connor morreu nessa terça-feira (25), aos 56 anos. A cantora irlandesa ganhou fama internacional em todo o mundo em 1990, com seu cover de Nothing Compares 2 U, do cantor Prince. O'Connor nasceu em uma família em Dublin em 8 de dezembro de 1966.

A cantora passou por um trauma no ano passado, quando ela perdeu o filho Shane O'Connor, de apenas 17 anos, encontrado morto na cidade de Wicklow, na Irlanda. Na ocasião, pelo Twitter a cantora declarou que Shane "decidiu encerrar sua luta terrena" e ameaçou processar o hospital onde o garoto, que lutava contra a depressão e pensamentos suicidas, estava internado. Shane é filho da cantora com ex-marido, o cantor folk Donal Lunny.



O'Connor recebeu o prêmio inaugural de Álbum Irlandês Clássico no RTÉ Choice Music Awards no início deste ano. Segundo o Irish Times, na oasião, a cantora foi aplaudida de pé ao dedicar o prêmio, por I Do Not Want What I Haven't Got, a “todo e qualquer membro da comunidade de refugiados da Irlanda”.

A cantora havia se convertido ao Islamismo em 2018, quando, também trocou de nome, passando a adotar Shuhada 'Sadaqat.

Segundo o Irish Times, a artista lançou 10 álbuns de estúdio, enquanto sua música Nothing Compares 2 U foi eleita o single número um do mundo em 1990 pelo Billboard Music Awards. O'Connor deixa três filhos.

