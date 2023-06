Morre cantora Vivi Araújo, aos 22 anos, em acidente de carro em Goiás

A- A+

A cantora e radialista Vivi Araújo faleceu na madrugada desta sexta-feira (30), aos 22 anos, em acidente de carro em Cidade Oriental, no Entorno do Distrito Federal. A informação foi divulgada pela Rádio Luziânia FM, onde apresentava um programa, e confirmada pela Polícia Militar.

O acidente aconteceu no início da madrugada, em avenida que dá acesso à BR-040. Segundo testemunhas, a cantora teria perdido o controle do veículo ao passar por um quebra-molas e bateu contra a parede de um viaduto, sendo jogada para fora do carro.

Segundo um colega, Vivi voltava de uma apresentação quando o acidente ocorreu.

Além de suas carreiras no palco e na rádio, Vivi também era proprietária de uma loja de cosméticos e somava mais de 670 mil seguidores no TikTok.

