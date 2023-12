A- A+

Morreu na madrugada deste sábado (16), aos 90 anos, o cantor e compositor Carlos Lyra, ícone da bossa nova. Autor de composições como 'Maria Ninguém', 'Lobo Bobo' e 'Saudade fez um samba", ele foi um dos principais nomes do movimento musical. A morte foi confirmada por sua esposa, Magda. Mais informações a seguir.

Nascido no Rio, em 1933, Lyra começou a fazer música com um piano de brinquedo aos sete anos de idade. Adolescente, conheceu o compositor Roberto Menescal, outra futura lenda da bossa nova, com quem montou a Academia de Violão, uma espécie de academia musical. Por lá passaram nomes como Marcos Valle, Edu Lobo, Nara Leão e Wanda Sá, entre outros.

A sede do grupo era um quarto-e-sala na rua Sá Ferreira, em Copacabana. Foi cedida por um amigo de Lyra, que usava o imóvel como garçonnière. A academia foi encerrada após a mãe de uma aluna encontrar um preservativo usado no sofá.

O compositor virou passou a frequentar as reuniões no apartamento da aluna de sua academia de violão Nara Leão, onde nasceram as primeiras canções da bossa nova.

A fama veio com "Menino", composição gravada em disco em 1956 na voz de Sylvia Telles. Outras composições marcantes são "Coisa mais linda", "Minha namorada", "Primavera", "Sabe você" e "Você e eu", todas conhecidas como clássicos da bossa nova.

Tom Jobim costumava dizer que Carlos Lyra era o "maior melodista do Brasil". “Lyrista e lyricista, romântico de derramada ternura, nunca piegas, lacrimoso, açucarado. Formidável compositor", registrou Jobim





