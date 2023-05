A- A+

LUTO Morre cartunista pernambucano RAL, que lutou contra doença degenerativa Para ajudar no tratamento, o ilustrador criou uma loja virtual pelo WhatsApp para vender camisetas e canecas com artes feitas por ele

O cartunista, chargista e ilustrador pernambucano Romildo Araújo Lima, mais conhecido por RAL, faleceu na noite desse domingo (28). Ele lutou contra uma doença degenerativa, progressiva, que não possui cura, a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Para ajudar no tratamento, o pernambucano criou uma loja virtual pelo WhatsApp para vender camisetas e canecas com artes feitas por ele.

O velório será nesta segunda-feira (29), às 11h, na Funerária Batista, em Santo Amaro, com oração às 13h. O sepultamento será no Cemitério Parque das Flores, às 14h30.

A ELA é uma doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta as funções físicas, como a fala e os movimentos. RAL, que foi ilustrador da Folha de Pernambuco, após ser acometido pela doença, em 2020, teve a fala afetada e, posteriormente, a mastigação e os movimentos motores comprometidos, impossibilitando o artista de trabalhar. RAL também teve que colocar uma sonda no estômago para receber alimentação direta.

