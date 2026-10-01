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LUTO Morre César Oiticica, artista e irmão de Hélio Oiticica, aos 87 anos A morte foi comunicada pelo filho, César Oiticica Filho, nas redes sociais

Morreu na quarta-feira, 30, no Rio de Janeiro, César Oiticica, artista, arquiteto e curador que também teve papel importante na preservação e divulgação da obra de seu irmão, Hélio Oiticica. Ele tinha 87 anos. A causa da morte não foi informada.

A morte foi comunicada pelo filho, César Oiticica Filho, nas redes sociais. "Meu pai partiu essa noite. Que a luz eterna guie seu caminho", escreveu.

Nascido no Rio de Janeiro em 1939, César iniciou os estudos de pintura em 1954, no Curso Livre de Pintura de Ivan Serpa, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio). Três anos depois, chegou a substituir temporariamente o artista como professor.

Como integrante do Grupo Frente e do Movimento Concreto, desenvolveu pinturas abstratas marcadas pelo uso de formas geométricas planas e pela organização dos elementos na tela para criar sensação de movimento.

Carreira na arte e na arquitetura

Além da produção artística, César Oiticica também construiu trajetória na arquitetura. Nos últimos anos, retomou a produção como artista e teve trabalhos incluídos, em 2012, na exposição Ivan Serpa: Pioneering Abstraction in Brazil, realizada pela galeria Dickinson Roundell Inc., em Nova York.

O artista também dedicou quase quatro décadas à preservação e à divulgação do trabalho de Hélio Oiticica, um dos principais nomes da arte brasileira.

César era diretor do Projeto Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro, e participou da curadoria de exposições relacionadas à produção artística da família.

Entre os projetos estão José Oiticica Filho: Fotografia e Invenção, apresentado em 2007 no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, e Hélio Oiticica: Penetráveis, realizado no mesmo espaço, em 2008.

Homenagens

Após a morte, o Projeto Hélio Oiticica, a Parada 7 e o Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica publicaram uma nota em homenagem ao artista.

As instituições destacaram a atuação de César na produção artística, na arquitetura e na preservação do trabalho de Hélio Oiticica, ressaltando sua contribuição para a memória e a continuidade do legado da família.

A cerimônia de despedida será realizada nesta quinta-feira, 1º, às 14h, no Crematório Memorial do Carmo, na Capela 6, no Rio de Janeiro.

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