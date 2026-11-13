A- A+

luto Morre Christian Cousins, ex-ator mirim de "Um tira no jardim de infância", aos 43 anos O artista, que dividia o papel de Dominic com o irmão gêmeo no clássico de 1990 estrelado por Arnold Schwarzenegger, sofria de uma doença hepática

Morreu, aos 43 anos, o ex-ator mirim Christian Cousins, conhecido por dividir com seu irmão gêmeo, Joseph "Joey" Cousins, o papel do pequeno Dominic na comédia "Um tira no jardim de infância" (1990), protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

A morte ocorreu em outubro e foi confirmada por seu meio-irmão, Jonas Roeser, em uma publicação feita no Instagram no dia 22. O caso ganhou a mídia internacional nesta sexta-feira (13)

Na postagem de despedida, Roeser revelou que Christian vinha enfrentando complicações graves decorrentes de uma doença no fígado. O meio-irmão também compartilhou detalhes sobre a relação familiar dos dois: filhos do mesmo pai biológico, eles cresceram em estados diferentes e só se conheceram pessoalmente na época da faculdade.

"É difícil compartilhar que meu irmão, Christian Cousins, faleceu", escreveu Jonas.

Nascido em 17 de março de 1983, no condado de Orange, na Califórnia, Christian fez carreira na TV e no cinema entre o fim dos anos 1980 e meados da década de 1990, quase sempre ao lado do irmão gêmeo. Além de brilhar ao lado de Schwarzenegger, Christian e Joseph se revezaram no papel de Bobby Gibson Ewing em 88 episódios da série "Knots Landing", da emissora CBS, entre 1987 e 1993.

"Esses papéis são apenas uma pequena parte de como me lembrarei de Christian. Ele era uma figura singular, cheio de paixão e energia, com grandes histórias e sonhos ainda maiores. (...) Espero que sua alma esteja em paz e que você tenha encontrado a tranquilidade. Você é meu irmão e sentirei sua falta", completou Jones.

Afastado de Hollywood na vida adulta, Cousins seguiu carreira no mundo corporativo como executivo do setor moveleiro e também atuou como coproprietário de uma empresa de produtos à base de canabidiol (CBD).

As informações sobre sua trajetória longe dos estúdios foram compartilhadas pelo próprio ex-ator em 2020, durante uma reunião virtual do elenco de "Um tira no jardim de infância" promovida pelo portal Yahoo Entertainment. O encontro que contou com a presença dos irmãos gêmeos e uma participação surpresa de Arnold Schwarzenegger.

Veja também