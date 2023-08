A- A+

Luto Morre Clarence Avant, 'Poderoso Chefão' da música negra Executivo do mundo do entretenimento era uma das figuras mais influentes da indústria musical

Clarence Avant, executivo do mundo do entretenimento e uma das figuras mais influentes da indústria musical, morreu aos 92 anos, informou sua família em um comunicado nesta segunda-feira (14).

Seus filhos, Nicole e Alex Avant, assim como o executivo da Netflix Ted Sarandos - marido da primeira - disseram que o empresário "faleceu em segurança em casa" no domingo, em Los Angeles.

"Com grande pesar, a família Avant/Sarandos anuncia o falecimento de Clarence Alexandre Avant. Graças à sua revolucionária liderança empresarial, Clarence ficou carinhosamente conhecido como 'O Poderoso Chefão Negro' nos mundos da música, entretenimento, política e esportes", diz a nota.

"Clarence deixa uma família amorosa e um mar de amigos e parceiros que mudaram o mundo e continuarão a mudá-lo nas próximas gerações. A alegria de seu legado alivia a dor de nossa perda", acrescenta o comunicado.

Nascido em 25 de fevereiro de 1931 em uma pequena cidade da Carolina do Norte, Avant se tornou uma das figuras mais veneradas da música americana, além de um defensor e mentor que ultrapassou os limites dos artistas negros em uma indústria marcada pelo racismo.

Ele ajudou a fundar a Venture Records, o primeiro esforço conjunto entre uma gravadora de propriedade de pessoas negras e uma grande empresa no ramo, a MGM.

Mais tarde, o executivo lançou o selo Sussex Records, assinando com nomes como Bill Withers, além de ter sido associado ao lançamento de artistas como Quincy Jones, Pharrell Williams, Snoop Dogg e Whitney Houston.

Ele também produziu filmes e negociou contratos para atletas negros, como o superastro do beisebol Hank Aaron.

"Ele é o eterno padrinho do nosso negócio", disse o renomado músico, diretor e produtor Quincy Jones em 2006, em entrevista à Billboard. "Todo mundo em nosso negócio, se for inteligente, já passou pela mesa de Clarence", acrescentou.

"Ao longo de sua vida, ele abriu portas e derrubou tetos, mudando vidas e oferecendo oportunidades a gerações. Verdadeiro pioneiro, mentor e campeão, Clarence Avant é e sempre será um gigante entre nós", publicou a empresa Roc Nation, do rapper Jay-Z.

Em 2007, Avant recebeu o Thurgood Marshall Lifetime Achievement Award, da Associação Nacional pelo Progresso das Pessoas de Cor (NAACP, na sigla em inglês). Além de ter recebido honras especiais do Hall da Fama do Rock and Roll e da Recording Academy, organizadora do Grammy, em 2021.

