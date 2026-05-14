A- A+

LUTO Morre Clarence Carter, lenda do R&B, aos 90 anos Carter fez sucesso no final do anos 1960 com o lançamento de "Step By Step" e "Tell Daddy", alcançando o estrelato de fato com "Slip Away", de 1968

Clarence Carter, lenda do R&B responsável por hits como "Patches" e "Slip Away", morreu aos 90 anos em decorrência de pneumonia e septicemia. O cantor também batalhava contra um câncer de próstata em estágio avançado.

A informação foi confirmada pela ex-esposa do cantor, Candi Staton, e Rodney Hall, presidente da FAME Studios.

Carter fez sucesso no final do anos 1960 com o lançamento de "Step By Step" e "Tell Daddy", alcançando o estrelato de fato com "Slip Away", de 1968, e sendo indicado ao Grammy de Melhor Canção de R&B por "Patches". A canção, uma das maiores de sua carreira, foi traduzida para o português com "Marvin", um dos primeiros sucessos dos Titãs.

Outros sucessos de Carter incluem "Back Door Santa" e "Strokin".

O músico nasceu cego na cidade de Montgomery, no Alabama, em 1936. Após se formar em música na Alabama State College, Carter engatou uma carreira de sucesso em diversos gêneros, lançando músicas no R&B, rock, soul e pop ao longo das décadas.

Veja também