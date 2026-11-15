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luto Morre Claudionor Germano, uma das maiores vozes do frevo, aos 94 anos Artista morreu neste domingo (15), em sua residência, no bairro de Boa Viagem

O frevo pernambucano perdeu uma de suas vozes mais emblemáticas. O cantor Claudionor Germano morreu aos 94 anos, neste domingo (15), em sua residência, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



Patrimônio Vivo de Pernambuco, o artista estava em tratamento contra a doença de Parkinson, mas mantinha uma vida ativa e acompanhava as manifestações culturais às quais dedicou quase oito décadas de sua trajetória.



O velório será realizado nesta segunda-feira (16), das 9h às 13h, no Paço do Frevo, na área central do Recife. Em seguida, às 15h, haverá um novo velório na Capela Central do Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana, local onde também está marcada a cremação, às 17h.

Conhecido como “A Voz do Frevo”, Claudionor Germano da Hora eternizou composições e ajudou a construir a identidade sonora do frevo-canção.



Nascido no Recife, em 10 de agosto de 1932, Claudionor começou sua trajetória artística em 1947, no grupo Ases do Ritmo, ligado à Rádio Clube de Pernambuco



Em 1959, gravou dois discos que entraram para a memória do gênero. O primeiro, “Capiba – 25 Anos de Frevo”, reuniu composições de Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba, acompanhado pela orquestra regida por Nelson Ferreira.



O segundo, “O Que Eu Fiz... e Você Gostou”, foi dedicado à obra do próprio Nelson Ferreira. Lançados pela gravadora pernambucana Rozenblit, pelo selo Mocambo, os trabalhos contribuíram para ampliar a circulação do frevo na indústria fonográfica brasileira.

Em 1961, o cantor voltou a gravar álbuns dedicados aos dois compositores, fortalecendo uma relação artística que marcaria definitivamente sua carreira. Com Capiba, estabeleceu uma parceria especialmente significativa: foram 132 músicas do compositor registradas em sua voz, número que o consolidou como um de seus principais intérpretes e divulgadores.

Embora tenha se tornado conhecido nacionalmente pela música carnavalesca, Claudionor também explorou outros repertórios. Gravou o LP “Sambas de Capiba”, que teve entre os destaques “A Mesma Rosa Amarela”, composição de Capiba e do poeta Carlos Pena Filho.



Em 1967, alcançou o quinto lugar na etapa nacional do Festival Internacional da Canção com “São os do Norte que Vêm”, de Capiba e Ariano Suassuna.

Sua carreira ainda incluiu apresentações internacionais, com passagens pelos Estados Unidos e pelo Japão, levando a música pernambucana a outros públicos.

A partir de 1980, Claudionor integrou a Frevioca, projeto que percorreu o Centro do Recife levando orquestras de frevo e contribuindo para a revitalização do Carnaval de rua.

Em 2016, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco, reconhecimento oficial por sua contribuição à preservação e à transmissão da cultura popular.



Anos depois, em 2024, sua história ganhou uma homenagem especial com a exposição “Claudionor Germano – 90 Carnavais”, que reuniu discos, fotografias, documentos e lembranças de uma carreira construída em estreita relação com o Carnaval pernambucano.

Mesmo com a idade avançada e os cuidados com a saúde, o cantor continuou acompanhando a movimentação cultural e mantendo contato com o universo do frevo.



Em 2026, participou, ao lado do filho, o também cantor Nonô Germano, do projeto educativo “Concerto-aula – Frevo, origem e missão”, que levou apresentações musicais e informações sobre a história do gênero a estudantes de escolas públicas de Pernambuco.

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