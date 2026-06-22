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Luto Morre Clive Davis, um dos nomes mais influentes da indústria fonográfica, aos 94 anos Executivo foi responsável pela carreira de nomes como Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Whitney Houston, Santana, Janis Joplin e Christina Aguilera

Um dos executivos mais influentes da indústria musical, Clive Davis morreu nesta segunda-feira (22), aos 94 anos, em sua casa, em Nova York. Ex-presidente da Columbia Records e da Arista Records, ele foi responsável pela contratação de artistas como Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Whitney Houston, Santana, Janis Joplin, Christina Aguilera e Alicia Keys, e colaborou decisivamente no desenvolvimento de suas carreiras.

Recentemente, Davis foi hospitalizado com problemas respiratórios e estava se recuperando em casa, em Manhattan, Nova York, quando faleceu, segundo informou sua família.

"Para o mundo, nosso pai era uma lenda icônica da música, cuja visão, instintos e busca incansável pela excelência moldaram a trilha sonora de inúmeras vidas", destacou a família em comunicado. "Para a família, Clive era pai e avô, a presença constante no centro de nossas vidas, a fonte de sabedoria, força, encorajamento e amor incondicional."

Nascido no Brooklyn, em Nova York, em 1932, Davis estudou Direito em Harvard antes de iniciar sua trajetória na indústria fonográfica. Ao começar a trabalhar na Columbia Records aos 28 anos, fez aulas noturnas para se instruir sobre direitos autorais, contratos e litígios. Após ser promovido a vice-presidente da gravadora em 1965, chegou no topo da companhia dois anos depois, trazendo novo fôlego com a contratação de Santana, Aerosmith, Pink Floyd e Springsteen.

Apesar do sucesso, a Columbia o demitiu, o acusando de usar fundos da companhia para pagar despesas pessoais. Davis também foi acusado de seis crimes de sonegação fiscal, se declarando culpado de um deles e foi inocentado dos demais.

Após a demissão, Dvis fundou sua própria gravadora, a Arista.O sucessi comercial veio imediatamente com a contratação de Barry Manilow e aclamação da crítica pelo lançamento do álbum de estreia de Patti Smith, "Horses". Ao longo de sua carreira, trabalhou para diversas gravadoras, incluindo RCA, Sony e J Records. Recebeu cinco Grammys e foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll, como artista não-intérprete, em 2000.

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