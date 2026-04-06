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LUTO Morre compositor Alvim L, autor de hits da música brasileira, aos 67 anos Artista assina a canção "Eu não sei dançar", famosa na voz de Marina Lima

Compositor de alguns clássicos da música brasileira, Alvin L morreu aos 67 anos. A informação foi confirmada por amigos do artista.

Nascido em Salvador em 1959 e registrado no Rio de Janeiro com o nome de Arnaldo José Lima Santos, ele assinou mais de 200 composições gravadas por cantores como Milton Nascimento, Sandy & Junior, entre outros. Todas registradas com seu nome artístico, Alvim L.

Entre os hits que levam sua autoria, está "Eu não sei dançar", canção famosa na voz de Marina Lima.

A vida de Alvim L

Guitarrista e compositor, Alvim L começou a carreira na música no final dos anos 1970 com o grupo punk Vândalos. Mais tarde, formou os Rapazes de Vida Fácil, mais influenciado pelo new wave, que chegou a lançar um compacto, em 1982, pela gravadora PolyGram, A música de maior sucesso da banda foi “Adriana Na Piscina”.

Ele também flertou com o experimentalismo com o grupo Brasil Palace.

Em seguida, foi o compositor principal dos Sex Beatles, formada em 1990, que lançou dois discos, "Automobília" e "Mondo Passionale". O grupo trazia, além dele, na guitarra, a vocalista Cris Braun, o guitarrista Ivan Mariz, o baixista Vicente Tardin e o baterista Marcelo Martins. Dado Villa-Lobos, na época ainda integrando a Legião Urbana, chegou a tocar com os Sex Beatles.

Mas a área em que o artista mais se destacou foi na composição. Além de Marina Lima (que, dele, gravou ainda "Stromboli", "Deve Ser Assim" e "Na Minha Mão"), Capital Inicial ("Natasha", "Mickey Mouse em Moscou", "Todos os Lados", "Eu Vou Estar", "Tudo que Vai"), Leila Pinheiro (que registrou três músicas suas em "Na Ponta da Língua"), Belô Velloso ("Menos Carnaval"), Toni Platão ("Tudo que Vai") e Ana Carolina ("Perder Tempo com Você") foram outros que registraram canções do artista.

Seu primeiro disco solo, "Alvin", saiu em 1997 pela BMG, com produção de Liminha. Em 2020, lançou o livro de suspense “O Veneno dos Pequenos Detalhes”.

Amigos lamentaram a partida do compositor.

A roteirista Luciana Pessanha postou uma foto com ele e escreveu na legenda: "Meu amigo amado Alvin L, portal da vida boa, príncipe do amor e da elegância, diversão garantida, testemunha de tantos vexames, par constante por tanto tempo. Te perdoei até as inclinações políticas por amor. Vou sentir tanta, tanta, tanta saudade! Um pedaço de mim e uma parte linda da minha vida estão ligados a você pra sempre. Te amo, meu amor, pra sempre".

Em 2021, participa cantando na música "Kilimanjaro", do EP "Motim" de Marina Lima.[9]

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