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LUTO Morre Daveigh Chase, voz de Lilo, em "Lilo & Stitc", e intérprete de Samara em "O Chamado" Atriz norte-americana ficou conhecida por papéis marcantes na animação da Disney e em um dos maiores sucessos do cinema de terror

A atriz norte-americana Daveigh Chase morreu aos 35 anos. Conhecida por dar voz à personagem Lilo, em "Lilo & Stitch" (2002), e por interpretar Samara Morgan em "O Chamado" (2002), ela teve a morte confirmada pelo namorado, Roy Hernandez, ao portal TMZ. Segundo ele, a atriz sofreu complicações causadas por meningite e uma infecção na corrente sanguínea.

Nascida em julho de 1990, em Las Vegas, nos Estados Unidos, Chase iniciou a carreira ainda criança. Estreou na televisão em "Sabrina, Aprendiz de Feiticeira" (1998) e também participou de séries como "Charmed: Jovens Bruxas", "Plantão Médico" e "O Toque de Um Anjo".

O primeiro grande destaque no cinema veio com "Donnie Darko" (2001). No ano seguinte, alcançou fama mundial ao dar voz à protagonista de "Lilo & Stitch", papel que reprisou em diversas produções da franquia até 2006.

Também em 2002, a atriz tornou-se um dos principais nomes do terror ao interpretar Samara Morgan na versão norte-americana de "O Chamado", dirigida por Gore Verbinski.

Após esse período, Daveigh Chase atuou na série "Amor Imenso", da HBO, e nos filmes "A Força de um Sonho" (2012) e "Um Romance Americano" (2016), seu último trabalho no cinema.

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