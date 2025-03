A- A+

Morre David Johansen, vocalista do New York Dolls, aos 75 anos Artista lutava há mais de uma década contra câncer

David Johansen, vocalista e último membro sobrevivente do New York Dolls, morreu nesta sexta-feira, 28, aos 75 anos. A informação foi confirmada pela enteada do cantor, Leah Hennessey à agência AP.

No último mês foi revelado que Johansen lutava há mais de uma década contra um "câncer em estágio 4". Em 2020, a família descobriu que o quadro havia avançado e que ele desenvolveu um tumor no cérebro.

Apesar de até então não ter declarado o diagnóstico publicamente, a família pedia doações para ajudar a custear o tratamento.

Nascido como David Roger Johansen em 9 de janeiro de 1950, em Nova York, o astro foi criado em uma família católica, e cresceu fã de poemas, blues, Janis Joplin e Otis Redding. Começou a carreira como cantor no final dos anos 1960, e fundou o New York Dolls em 1971. O grupo lançou somente dois discos de estúdio: o primeiro, com o nome do grupo, em 1973, e o segundo, Too Much Too Soon, no ano seguinte.

Ao lado de outras bandas como The Velvet Underground e The Stooges, o New York Dolls foi um dos precursores do punk. O estilo da banda - cabelos despenteados, roupas ‘femininas’ e muita maquiagem - inspirou o movimento glam, que montou residência no heavy metal uma década mais tarde, com bandas como Faster Pussycat e Mötley Crüe.

"Quando você é um artista, a principal coisa que você quer fazer é inspirar as pessoas. Então, se você consegue fazer isso, é muito gratificante", disse Johansen ao The Knoxville News-Sentinel em 2011.

"Simplesmente entramos em um estúdio e gravamos", recordou David sobre o primeiro álbum em entrevista à revista Esquire em 2013. "Não é como essas pessoas que conceitualizam as coisas. Era simplesmente um documento do que estava acontecendo na época."

Apesar da importância do New York Dolls tanto para o cenário musical quanto para o rompimento de estereótipos, o grupo jamais atingiu grande sucesso comercial. O auge de Johansen neste sentido veio nos anos de 1980 e 1990, com seu alter ego Buster Poindexter - com ele, veio o hit Hot, Hot, Hot. Ao longo de toda a sua carreira, David e os Dolls inspiraram muitos outros artistas, dos Smiths aos Sex Pistols.

David também fez cinema, atuando em filmes como Os Fantasmas Contra-Atacam, A Grande Barbada e De Caso com a Máfia. Em 2023, foi tema do documentário musical Personality Crisis: One Night Only, de Martin Scorsese e David Tedeschi, que mesclava filmagens de sua residência de duas noite no Café Carlyle, em 2020, com flashbacks de sua carreira e entrevistas antigas.

"Eu costumava pensar sobre minha voz: ‘Como vai soar? Como vai ser quando eu fizer essa música?’ E eu ficava em um nó sobre isso", disse à Associated Press em 2023, sobre sua voz rouca e característica. "Em algum momento da minha vida, eu decidi: ‘Apenas cante a maldita música, com o que você tiver.’ Para mim, eu subo no palco e, seja qual for o meu humor, eu simplesmente me arrasto para sair."

David Johansen deixa a esposa, Mara Hennessey, e a enteada, Leah /Com informações da agência AP

