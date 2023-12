Morre Denny Laine, co-fundador da banda Wings junto de Paul McCartney

A- A+

Morreu nesta terça-feira o músico Denny Laine, que fundou junto de Paul McCartney a banda Wings. Laine, que tinha 79 anos, também era fundador do grupo Moddy Blues. Segundo a revista Rolling Stone, o guitarrista sofria de uma doença de pulmão.

"Eu estava ao lado de sua cama, segurando sua mão enquanto tocava suas músicas de Natal favoritas para ele. Meu mundo nunca mais será o mesmo. Denny era uma pessoa incrivelmente maravilhosa, tão amorosa e doce comigo. Ele tornou meus dias coloridos, divertidos e cheios de vida – assim como ele", escreveu Elizabeth Hines, mulher de Laine, nas redes sociais.

Nascido em Birmingham, na Inglaterra, fez sucesso na música pela primeira vez em 1964, na banda Moody Blues, ao lado de Ray Thomas e Mike Ponder.

Em 1971, Laine formou com Paul e Linda McCartney a banda Wings, logo após o fim dos Beatles. O conjunto chegou ao final no início dos anos 80, após ter lançado albúns de sucesso como "Band on the run" e músicas como "Live and Let Die", "Jet" e "Mull of Kintyre".

— Eu e Paul tínhamos as mesmas influências musicalmente e nos conhecíamos desde os anos 60 (...) Foi muito fácil. Foi fácil conseguir um bom ritmo nas músicas um do outro, e acho que foi isso que tornou o álbum popular — disse Laine em entrevista a revista Billboard no início deste ano sobre o disco "Band on the run".

Denny Laine foi aceito no Rock and Roll Hall of Fame em 2018, junto de outros membros do Moody Blues.

Nas redes, Paul McCartney comentou a morte do ex-colega de banda:

Veja também

MÚSICA Cristina Amaral grava no Teatro do Parque DVD do projeto "Uma Saudade Chamada Nelson Gonçalves"