Morre Diane Ladd, atriz indicada ao Oscar e mãe de Laura Dern, aos 89 anos
Causa da morte não foi revelada
Três vezes indicada ao Oscar e mãe de Laura Dern, Diane Ladd morreu nesta segunda-feira, 3, em sua casa em Ojai, na Califórnia. A morte da atriz foi confirmada pela filha, que compartilhou um comunicado oficial publicado no Hollywood Reporter.
"Minha incrível heroína e grande presente de mãe, Diane Ladd, morreu comigo ao seu lado nesta manhã, em sua casa em Ojai, Califórnia. Ela foi a melhor filha, mãe, avó, atriz e artista e um espírito empático que aparentemente apenas sonhos poderiam ter criado", escreveu Dern. "Fomos abençoados por tê-la. Ela está voando com os anjos agora."
Ladd nasceu em 29 de novembro de 1935, no estado norte-americano do Mississipi. Ela é filha da também atriz Mary Bernadette Ladner, tendo começado a atuar cedo.
Ao longo dos anos 1950 e 1960, ela estrelou séries como Perry Mason, Cidade Nua e Mr. Novak antes de ir para as telonas em 1966, no filme Os Anjos Selvagens, de 1966, no qual contracenou com o marido Bruce Dern.
O casal teve duas filhas, Laura e Diane, que morreu num acidente na piscina com apenas 18 meses. Em entrevistas dadas ao longo de sua carreira, Ladd afirmou que o luto pela garota levou ao seu divórcio de Dern em 1969.
A primeira indicação ao Oscar de Ladd veio em 1975, por sua atuação em Alice Não Mora Mais Aqui, de Martin Scorsese. Sua segunda indicação veio em 1991, por Coração Selvagem, de David Lynch, primeiro filme em que atuou com Laura Dern. No ano seguinte, mãe e filha concorreram ao Oscar por outro trabalho "de família", com Dern sendo indicada como Melhor Atriz e Ladd como Melhor Atriz Coadjuvante por As Noites de Rose.
Ladd também escreveu três livros: Spiraling Through the School of Life: A Mental, Physical and Spiritual Discovery, lançado em 2006, A Bad Afternoon for a Piece of Cake, de 2016, e, mais recentemente, Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love (and Banana Pudding), sendo este co-escrito com Laura e baseado em conversas entre as duas.
Além de Bruce Dern, Ladd foi casada também com William A. Shea, Jr., entre 1969 e 1976, e Robert Charles Hunter, com quem viveu de 1999 até a morte dele, em julho de 2025.