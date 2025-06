Morre Dona Dida, cantadeira e Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco

A- A+

Dona Dida (Eurides Monteiro dos Santos, no batismo), Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco, morreu nesta terça-feira (24), aos 73 anos, de causas naturais

Cantadeira da tribo indígena Pankararu, Dona Dida era a mestra sacerdotisa do seu povo.

Dona Dida dedicou a vida à preservação e transmissão dos saberes ancestrais do povo Pankararu, sendo uma das vozes mais importantes da música e da oralidade indígena no Brasil.

Seu velório será realizado no Território Indígena Pankararu, no Sertão do Estado, onde ela vivia.



O território do povo Pankararu está localizado no sertão de Pernambuco, mais especificamente nas proximidades do rio São Francisco, entre os municípios de Petrolândia, Tacaratu e Jatobá

As Cantadeiras do Povo Indígena Pankararu

