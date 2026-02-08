Morre Ebo Taylor, pioneiro do highlife, estilo que eletrificou a música africana
Guitarrista e compositor de Gana tinha 90 anos e chegou a vir ao Brasil em 2025 sem conseguir se apresentar para sua turnê de despedida
Guitarrista e compositor, cujo trabalho ajudou a definir o gênero highlife e influenciou gerações de músicos africanos, o ganês Ebo Taylor faleceu este domingo, aos 90 anos. O anúncio do falecimento foi feito por sua família.
Nascido Deroy Taylor na cidade de Cape Coast em 1936, Taylor se tornou conhecido no final da década de 1950, quando o highlife — estilo que combina ritmos e melodias tradicionais de Gana com instrumentação ocidental de jazz, swing e rock — se tornou a forma musical dominante em Gana.
Ebo Taylor tocou com as principais bandas da época, incluindo os Stargazers e a Broadway Dance Band, e ganhou reputação por seu estilo de guitarra singular e arranjos elaborados. Nos últimos 25 anos de sua vida, sua música foi redescoberta por um público global com o lançamento de faixas como “Love & death”, conquistando uma nova legião de fãs.
No ano passado, o músico fez uma turnê de despedida, com apresentações no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Antes de chegar ao Brasil, sofreu uma crise respiratória e precisou ser hospitalizado. Ele não conseguiu participar da apresentação em Belo Horizonte, e o show no Rio de Janeiro precisou ser cancelado. Em São Paulo, sua presença era esperada com expectativa, mas por questões de saúde, permaneceu nos bastidores.
Mesmo assim, Ebo Taylor vestiu o traje que usaria no palco e, no fim da noite, em show liderado pelo filho, o cantor e tecladista Henry Taylor, surgiu para cumprimentar e tirar fotos com os fãs.
A formação musical no ganense se intensificou no início da década de 1960 quando viajou para Londres para estudar música. Lá, ele trabalhou ao lado de outros músicos africanos, incluindo o artista nigeriano Fela Kuti.A colaboração entre eles é hoje vista como parte de uma troca de ideias que ajudou a moldar o Afrobeat, gênero que Fela mais tarde levaria ao mundo, com o highlife desempenhando um papel significativo em seus fundamentos musicais.
Ao retornar a Gana, Taylor tornou-se um líder de banda, arranjador e produtor muito requisitado, trabalhando com alguns dos artistas mais respeitados do país, incluindo Pat Thomas e C.K. Mann.
Refletindo sobre suas próprias influências, ele disse à BBC em 2014 que “com o advento de James Brown e da música funk, surgiu a oportunidade de desenvolver a música highlife. Fela fez um ótimo trabalho introduzindo o funk na música iorubá, enquanto eu, comparativamente, fiz quase a mesma coisa em Gana.”
A influência de Ebo Taylor se estendeu muito além do highlife. Nas últimas décadas, músicas suas como “Heaven”, “Odofo Nyi Akyiri Biara” e “Love & death” foram sampleadas por artistas como Usher, Black Eyed Peas, Kelly Rowland, Jidenna, Vic Mensa e Rapsody.
O selo americano Jazz is Dead, pelo qual Ebo Taylor lançou seu último álbum, no ano passado, lamentou a sua morte:
“Este foi um grande homem. Um pioneiro. Um dos pais do Afrobeat e da música highlife. Uma lenda. Como compositor, ele foi um desbravador. Como arranjador, ele era excepcionalmente talentoso. Como produtor, ele herdou muitos músicos e artistas lendários. Como ser humano, ele era gentil de espírito e poderoso em presença — um leão que liderava com graça. Lamentamos a perda deste homem extraordinário, mesmo sabendo que sua música, seu legado e sua luz continuam vivos. Tio Ebo é eterno. Lendas nunca morrem.”