Luto Morre Ed Paschoal Carrazzoni, professor e pesquisador referência em Química Docente dedicou sua vida ao ensino e à formação de gerações de estudantes, atuando como coordenador do curso de Química

O professor e pesquisador Ed Paschoal Carrazzoni faleceu, aos 86 anos, de causa ainda não divulgada. A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), onde o acadêmico se formou e atuou como pró-reitor administrativo, emitiu nota de pesar. O velório será realizado nesta quinta-feira (20), no Morada da Paz, das 12h às 18h.



"A Universidade Católica de Pernambuco lamenta profundamente o falecimento do professor e pesquisador Ed Paschoal Carrazzoni, que dedicou sua vida ao ensino e à formação de gerações de estudantes, atuando como coordenador do curso de Química, diretor do Instituto de Tecnologia e Ciências Exatas e Pró-reitor Administrativo. Sua contribuição para a academia será sempre lembrada com respeito e admiração", escreveu a universidade, em suas redes sociais.

Trajetória

O professor Carrazzoni foi um dos principais expoentes da Química Orgânica em Pernambuco. Formou-se no Bacharelado em Química pela Unicap e em Química Industrial pela UFPE.



Tornou-se mestre pela PUC-Rio e desenvolveu estudos de doutorado sobre Espectrometria de Absorção no Infravermelho e de Ressonância Magnética Nuclear, no centro de pesquisas Kernforschungsanlage Jülich (atual Forschungszentrum Jülich), na Alemanha.

Como Pró-reitor Administrativo da Unicap, ajudou a implementar importantes estruturas que hoje são marcas da instituição, como a Biblioteca Central Pe. Aloísio Mosca de Carvalho. Também foi diretor do Cesesp, órgão responsável pelo vestibular unificado de Pernambuco, e vice-diretor do antigo Colégio Nóbrega. Lecionou até os 75 anos.

Carrazzoni destacou-se como pesquisador na área de produtos naturais, e o reconhecimento de seus estudos sobre terpenos e alcaloides lhe garantiu espaço como verbete na antiga Enciclopédia Delta Larousse, algo raro para cientistas regionais.



Além de vários artigos científicos, publicou dezenas de livros, incluindo obras didáticas voltadas para concursos vestibulares. Foi também integrante da Academia Pernambucana de Química.

"Neste momento de luto, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com esse grande mestre. A sua dedicação, paixão e compromisso com a educação deixarão um legado duradouro em nossa Universidade e em todos aqueles que tiveram a honra de ser seus alunos e colegas", completou a nota de pesar da Unicap.

