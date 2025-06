A- A+

LUTO Morre Edson Café, ex-músico do Raça Negra, aos 69 anos Artista se afastou dos palcos após auge do conjunto de pagode e, atualmente, estava em situação de rua

Edson Bernardo de Lima, mais conhecido como Edson Café, ex-integrante do Raça Negra, morreu em um hospital de São Paulo, aos 69 anos, após ser encontrado desacordado em uma via pública da capital paulista. A causa da morte ainda está sendo investigada. Ao Jornal Extra, a Secretaria da Segurança Pública de SP afirmou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do falecimento de Edson.

"O caso foi registrado como morte suspeita pelo 52º Distrito Policial (Parque São Jorge). O homem, de 69 anos, foi encontrado desacordado em via pública no dia 31 de maio e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde faleceu. O corpo foi encaminhado ao IML Leste e identificado após exames periciais, sendo liberado aos familiares. A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos fatos", disse, em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.





Quem era Edson Café?

Edson tocava violão no Raça Negra e viveu o auge do grupo nos anos 1990. Ele perdeu o movimento dos braços após um derrame, o que com que se afastasse dos palcos. Edson era dependente químico e, nos últimos anos, vivia em situação de rua.

