Morre em acidente o cantor Mauri, irmão de Chitãozinho & Xororó
O cantor Mauri morreu neste domingo, 7, aos 55 anos, em um acidente de trânsito
O cantor Amauri Prudêncio de Lima, conhecido como Mauri, morreu neste domingo, 7, aos 55 anos, em um acidente de trânsito Irmão de Chitãozinho e Xororó, ele formava dupla com o também irmão Maurício, que estava no acidente, mas sobreviveu.
A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de Chitãozinho e Xororó:
"É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 7 de dezembro."
Leia também
• Severina Baracho, referência da ciranda e da cultura popular pernambucana, morre aos 72 anos
• Frank Gehry, estrela mundial da arquitetura, morre aos 96 anos
• Ronald Montenegro, presidente do Palácio dos Bonecos de Olinda, morre após acidente em academia
"O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor", diz a nota.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), próximo à cidade de Miracatu, no interior de São Paulo. Uma segunda pessoa morreu no acidente, mas ainda não foi identificada.
Mauri formava dupla com Maurício há 35 anos. Antes, ele e o irmão atuavam como apoio vocal de Chitãozinho e Xororó. Ele era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, do SBT. Um dos seus últimos posts no Instagram foi uma homenagem à mulher.