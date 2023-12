A- A+

LUTO Morre, em Curitiba, aos 65 anos, homem que inspirou o hit "Acorda, Pedrinho" Pedro Domingos do Prado era frequentador do bar onde a banda Jovem Dionisio costumava se encontrar

Pedro Domingos do Prado, conhecido como Pedrinho, morreu na noite desta segunda-feira (25), aos 65 anos, em Curitiba. Ele serviu de inspiração para a banda Jovem Dionisio compor a música “Acorda, Pedrinho”, um dos hits de 2022.

O homem foi encontrado morto no quarto do hotel onde morava. A causa da morte ainda não foi divulgada. O sepultamento será às 16h desta terça-feira (26/12), no Complexo Cerimonial de Pinhais, no Paraná.

A banda Jovem Dionisio noticiou a morte de Pedrinho em sua página no Instagram. “Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho. Cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu”, escreveu.

Pedro era um frequentador assíduo do Bar do Dionisio, local onde os integrantes da banda costumavam se encontrar. Ele costumava jogar sinuca no boteco e, depois de beber algumas cervejas, acabava cochilando.

O sono do cliente do bar virou piada interna entre os músicos e inspirou o verso “Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato”. A música viralizou nas redes sociais e colocou a banda entre as mais ouvidas de 2022.



Veja também

famosos Filho de Alain Delon posta foto enigmática do ator: "Mandando luz para você"