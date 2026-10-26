Morre Eric Bauza, dublador de Pernalonga, Patolino e Gaguinho, aos 46 anos
Ator de voz canadense ganhou três prêmios Emmy entre 2022 e 2025 e participou de produções como Space Jam: Um Novo Legado e Super Mario Bros. O Filme
Conhecido por interpretar personagens clássicos da animação, como Pernalonga, Patolino e Gaguinho, o dublador Eric Bauza morreu neste domingo, aos 46 anos. A família anunciou a morte em um comunicado publicado no Instagram e afirmou que ele morreu “repentinamente”, em casa. Segundo a revista Variety, a causa foi doença cardiovascular hipertensiva.
Ao longo da carreira, o ator também deu voz a Hortelino Troca-Letras e Frangolino em "Space Jam: Um Novo Legado", de 2021. Depois, voltou a interpretar personagens da franquia Looney Tunes e assumiu o papel do Papa-Léguas em "Coyote vs. Acme".
Bauza também participou de "Super Mario Bros. — O Filme", de 2023, como o General Toad, papel que retomou em The Super Mario Galaxy Movie. Ele ainda integrou o elenco de voz da produção Forgotten Island.
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Paixão por Looney Tunes começou na infância
Nascido em Ontário, no Canadá, e de ascendência filipina, Bauza contou, em entrevista à NBC News em 2021, que cresceu como fã dos personagens de Looney Tunes e costumava imitar suas vozes durante a infância.
Na ocasião, ele destacou o alcance internacional das animações.
— Looney Tunes transcende todos os idiomas e todas as culturas”, disse. “Não importa de que parte do planeta você venha. Você entende a comédia — disse.
Entre 2022 e 2025, o dublador conquistou três prêmios Emmy por atuação de voz excepcional em diferentes séries de televisão.
Em comunicado reproduzido pelo The Hollywood Reporter, Channing Dungey, presidente do Warner Bros. Television Group e das redes de televisão dos Estados Unidos, destacou a contribuição de Bauza para a animação.
“Eric Bauza era um talento vocal único, que levou alegria e risadas a milhões de pessoas em todo o mundo. Ele seguiu os passos de gigantes como Mel Blanc. Eric disse que dar continuidade ao lendário legado de Looney Tunes estava entre as maiores honras de sua vida".