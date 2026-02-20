A- A+

SAÚDE Morre Eric Dane: entenda a ELA, doença contra a qual estrela de "Grey's Anatomy" lutava desde 2025 Doença neurológica degenerativa afeta o sistema nervoso e ainda não tem cura

O ator Eric Dane, conhecido por seus papéis na série "Grey's Anatomy" e em "Euphoria", morreu nesta quinta-feira, aos 53 anos, meses após anunciar o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA) e apresentar complicações visíveis da doença neurológica degenerativa, que ainda sem cura. A informação foi confirmada pelo assessor de Dane.

"Com o coração pesado, compartilhamos que Eric Dane faleceu na tarde de quinta-feira, após uma corajosa batalha contra a ELA. Dane passou seus últimos dias cercado por queridos amigos, sua dedicada esposa e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo", diz o comunicado.

O que é esclerose lateral amiotrófica (ELA)?

A esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurológica degenerativa que afeta o sistema nervoso. A condição não tem cura e leva o paciente a ter paralisação gradual das funções motoras, como falar, movimentar, engolir e respirar.

Em 2018, Stephen Hawking, um dos físicos e matemáticos mais importantes da história, foi a óbito após enfrentar a doença por mais 50 anos.

De acordo com o Ministério da Saúde, as causas para este tipo de esclerose, como são chamadas o grupo de doenças que promovem um aumento do tecido conjuntivo e posterior endurecimento do órgão, ainda não são totalmente conhecidas. No entanto, 10% dos casos são associados à mutação genética.





As outras possibilidades associadas ao surgimento da ELA são desequilíbrio químico no cérebro, o que é tóxico para as células nervosas, doenças autoimunes e mau uso de proteínas.

Desde a confirmação de seu diagnóstico de ELA, Eric Dane se esforçou para defender aqueles que têm a mesma condição de saúde. A doença atinge os neurônios motores - células responsáveis por controlar os movimentos voluntários do corpo, como andar, falar, mastigar, respirar ou escrever .

"Ao longo de sua trajetória com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma luta. Ele fará muita falta e será sempre lembrado com carinho. Eric adorava seus fãs e é eternamente grato pelo amor e apoio que recebeu. A família pediu privacidade enquanto navegam por esse tempo impossível".

Sintomas da esclerose lateral amiotrófica (ELA)

Os sintomas desta condição costumam aparecer após os 50 anos, contudo, em alguns casos, também podem ser observados em pessoas de outras faixas etárias. São eles:

Perda gradual de força e coordenação muscular;

Incapacidade de realizar tarefas rotineiras, como subir escadas, andar e levantar;

Dificuldades para respirar e engolir;

Engasgar com facilidade;

Babar;

Gagueira (disfemia);

Cabeça caída;

Cãibras musculares;

Contrações musculares;

Problemas de dicção, como um padrão de fala lento ou anormal (arrastando as palavras);

Alterações da voz, rouquidão;

Perda de peso.

Esclerose lateral amiotrófica (ELA) tem cura?

Não há cura para a ELA. Apenas cerca de 25% dos pacientes sobrevivem por mais de cinco anos depois do diagnóstico com tratamento e fisioterapia, reabilitação, uso de órteses, muitas vezes também sendo necessário utilizar cadeira de rodas.

Qual é o tratamento para a esclerose lateral amiotrófica (ELA)?

No Brasil, é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) um medicamento chamado riluzol, que diminui a velocidade de progressão da doença e prolonga a vida do paciente. Além disso, tratamentos especializados para reabilitação podem ser encontrados em Centros Especializados em Reabilitação do SUS.

Veja também