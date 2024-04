A- A+

moda Morre estilista Yumi Katsura, pioneira dos vestidos de noivas no Japão Ela confeccionou uma capa dourada para o papa João Paulo II e entrou para o Livro Guinness em 2012 por confeccionar o vestido de noiva com o maior número de pérolas

A designer japonesa Yumi Katsura, que ajudou a popularizar os vestidos de casamento ocidentais ocidentais em seu país e confeccionou uma capa dourada para o papa João Paulo II, morreu aos 94 anos, disse na terça-feira seu escritório.

Depois de estudar alta costura em Paris, Katsura abriu o primeiro salão nupcial no Japão em 1964, quando os quimonos tradicionais ainda dominavam as cerimônias de casamento e apenas 3% das noivas usavam vestidos no estilo ocidental.

Após apresentar em 1981 em Nova York seu célebre vestido "Yumi Line", a designer abriu lojas internacionalmente, "influenciando noivas não apenas no Japão, mas em todo o mundo", afirma seu site.

Em 1993, ela projetou uma vestimenta para o papa João Paulo II que levou dois anos para ser produzida e que utilizava a técnica de tecelagem hakata-ori, usada na confecção de quimonos.

Naquele mesmo ano, o Pontífice polonês usou a capa e a mitra douradas em uma missa de Páscoa transmitida ao redor do mundo.

"Eu chorei quando recebi a carta de agradecimento do papa", disse Katsura.

A designer, cujo nome real é Yumi Yuki, entrou para o Livro Guinness dos Recordes em 2012 por confeccionar o vestido de noiva com o maior número de pérolas, especificamente 13.262.

Mas, apesar de seu trabalho para popularizar os vestidos nupciais ocidentais no Japão, Katsura reconheceu que em seu próprio casamento não optou pelo branco.

"Usei um vestido verde escuro de veludo", disse em uma entrevista em 2018. "O branco não é uma cor boa para mim", comentou.

