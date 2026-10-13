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LUTO Morre Amber Siyavus, ex-participante do "Big Brother" dos Estados Unidos, aos 46 anos Antes de participar da versão estadunidense do reality, Siyavus trabalhava como garçonete e barista em Las Vegas

Amber Siyavus, participante da 8ª edição do "Big Brother" dos Estados Unidos, morreu na última sexta-feira (9), aos 46 anos. A informação foi divulgada pelo Gabinete do Médico Legista/Examinador Médico do Condado de Clark, em Nevada. A causa da morte aparece como “pendente” no documento.

A norte-americana, que consquistou o 7º lugar no reality show, ficou conhecida por momentos emotivos marcados por lágrimas durante o programa exibido em 2007 e, por isso, recebeu o apelido "Whamber" - trocadilho com a expressão em inglês para choramingar (whine) e o nome da participante.

Antes de participar do "Big Brother", Siyavus trabalhava como garçonete e barista no cassino Caesars Palace, em Las Vegas.

De acordo com a revista norte-americana TMZ, essa não é a primeira morte trágica na família. Em 2018, a filha de Amber, Lexi, morreu aos 18 anos.

Luto

A apresentadora do programa, Julie Chen Moonves, fez uma homenagem à ex-participante em suas redes sociais na última segunda-feira (12).

"Descanse em paz, Amber. É difícil de acreditar, mas sei que você está de volta ao nosso lar eterno com o nosso Criador. Obrigada por seu coração e por sua honestidade. Vamos nos lembrar de você com muito amor", ela escreveu.

Ainda nos comentários da postagem é possível ver palavras de carinho de ex-participantes do reality. “Profundamente triste em ouvir esta notícia. Descanse em paz Amber”, disse Angela Murray, participante das temporadas 26 e 28.

“Eu me lembro de assistir ela quando estava na sexta série. Muito triste. Descanse em paz Amber”, lamentou Swaggy C, que participou da vigésima temporada do programa.

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