Morre ex-chacrete Índia Potira, aos 76 anos

A- A+

Faleceu, aos 76 anos, a ex-chacrete Índia Potira, no Rio de Janeiro. Maria da Glória Aguiar da Silva foi vítima de um câncer contra o qual lutava havia alguns anos. Seu sepultamento ocorre na tarde desta quarta (12), no Cemitério do Caju, na zona norte do Rio. Ela deixa duas filhas, três netos e três bisnetos.

Maria Glória Aguiar da Silva estava com 76 anos. Crédito: TV Globo/Reprodução

Potira integrou o Cassino do Chacrinha por oito anos, ao lado de nomes como Rita Cadillac, Vera Furacão, Gracinha Copacabana e Cléo Toda. Segundo as colegas, ela era a mais desejada das chacretes e a que mais ganhou dinheiro. No documentário "Alô, alô, Terezinha", ela confessou envolvimento com drogas e protituição, a paixão por um traficante e que chegou a ser presa por três vezes. Ficou detida por quatro anos e deixou a cadeia em 1990, quando passou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais.



Em 2013, a ex-chacrete fez uma participação especial na novela "Amor à vida", da Globo, ao lado de Tatá Werneck e Elizabeth Savalla, interpretando ela mesma. Anteriormente, havia gravado para a novela "Beleza pura", em 2008, em cena gravada no programa Caldeirãodo Huck.

Veja também

celebridades Carros de luxo, cachê em alta, mansão no RJ: saiba qual a fortuna do cantor Belo