Morre filha de cover conhecida como "Beyoncé brasileira" semanas após diagnóstico de leucemia

A filha da cabeleireira Juliana Machado, conhecida por realizar covers da Beyoncé, morreu na madrugada desta segunda-feira após uma breve e intensa luta contra a leucemia. O falecimento da menina de 10 anos foi anunciado pela mãe nas redes sociais. Há menos de um mês, Juliana usou seu perfil no Instagram para pedir ajuda e compartilhar o diagnóstico.

O caso da pequena Anna Júlia se agravou no último fim de semana. No domingo, Juliana pediu que os seguidores se unissem em uma corrente de oração pela saúde da filha. "De acordo com o médico, o caso dela se agravou e está com risco de vida", publicou. O anúncio da morte veio pouco tempo depois.

Na noite desta segunda-feira, Juliana usou os stories do Instagram para falar sobre o luto e dizer que pretende se afastar da rede social por tempo indeterminado.

"Meus amigos e alguns parentes vieram para a minha casa e me fizeram sentir bem. Já chorei muito e ainda estou no meu luto, mas só quero boas lembranças. Foram 10 anos sendo mãe de uma menina, ela me ensinou muita coisa. Anna Júlia nunca será esquecida", escreveu Juliana, também conhecida como "Beyoncé brasileira": “Durma em paz naquele lugar onde te deixei bem quentinho, meu amor”.





Ela também agradeceu aos seguidores e amigos que se envolveram na campanha pelo tratamento da menina.

"Vou respeitar meu luto. Ainda irei chorar, ainda sentirei falta do meu amor andando pela casa, mas serão só boas lembranças. Vou ficar um tempo ausente, mas voltarei com um novo recomeço. Obrigada a todos os meus seguidores, que não soltaram a minha mão até o fim. Amo vocês (...) Me perdoem, mas vou sair um pouco do Instagram", publicou.

Diagnóstico divulgado há menos de um mês

Em um vídeo publicado no Instagram no dia 10 de julho, a cover afirmou que a filha estava em um estágio inicial da doença, mas já considerado preocupante devido ao rápido avanço. A cabeleireira e mãe de seis filhos disse, na ocasião, que não teria condições de bancar o tratamento em um hospital particular.

”Estou à base de remédios, já estou dopada. Estou sem estrutura. A minha filha, de 10 anos, foi diagnosticada com leucemia, e isso pra mim está sendo muito difícil”, disse ela em uma publicação na plataforma. “Eu tenho filhos que não podem me ver em uma situação assim, e principalmente ela.”

