Luto Morre francês Michel Portal, referência do jazz contemporâneo Anúncio foi feito pela sua empresária Marion Piras neste domingo (15)

O clarinetista francês Michel Portal, referência do jazz contemporâneo, morreu aos 90 anos, anunciou neste domingo(15) sua empresária Marion Piras.

Reconhecido por sua versatilidade em diversos gêneros e instrumentos — ele também tocava saxofone —, é considerado um dos pioneiros do free jazz e compôs trilhas sonoras para filmes.

Em 1965, lançou as bases para um novo estilo com o álbum "Free Jazz", libertando os músicos europeus das convenções americanas.

Ele foi "um grande monumento para o jazz moderno e o jazz europeu, completamente aberto a uma ampla gama de músicas e experiências", destacou sua representante, especificando que sua morte ocorreu na quinta-feira.

Nascido em 27 de novembro de 1935, em Bayonne, Michel Portal construiu uma sólida reputação como solista e também trabalhou com grandes nomes da música contemporânea, como Pierre Boulez, Luciano Berio e Karlheinz Stockhausen.

Em 2021, ele lançou 'MP85', o trabalho mais recente de uma extensa discografia.

