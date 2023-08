A- A+

MISS Morre Geneviève de Fontenay, figura histórica e polêmica do concurso Miss França Ex-modelo era conhecida como "a dama do chapéu"

Geneviève de Fontenay, que durante décadas simbolizou a ideia francesa da feminilidade chique à frente do concurso Miss França, faleceu ontem aos 90 anos, informou sua família nesta quarta-feira (2).

Conhecida como "a dama do chapéu", porque raramente era vista sem ele, ingressou no comitê do Miss França em 1954 e, em 1981, tornou-se sua presidente, cargo que ocupou por mais de 25 anos.

A ex-modelo da casa de moda Balenciaga transformou o concurso nacional de beleza em uma empresa, vendendo partes do negócio para aumentar sua exposição e colocá-lo no caminho do sucesso comercial e televisivo.

Seus característicos chapéus de feltro e roupas elegantes, geralmente em preto e branco, fizeram dela um exemplo da elegância parisiense.

Conservadora, tentou revogar o título de Miss França de Valerie Begue, por se permitir ser fotografada em poses "sugestivas" para um tabloide. Também foi acusada de racismo contra Begue, candidata oriunda do território ultramarino francês La Réunion. Em outro episódio, não aceitou que outra Miss França, Isabelle Turpault, posasse para o semanário Paris Match.

"Nunca permiti trajes de banho de duas peças", disse ela uma vez. "Mostrar o umbigo em um concurso é exibicionismo", alegou.

Também reclamou das imagens publicitárias que mostram "um par de nádegas com um fio no meio" e afirmou que as candidatas do Miss França nunca deveriam se apresentar como objetos sexuais.

Depois de deixar o Miss França, criou, em 2010, um concurso rival, o Miss Prestígio Nacional, com o qual continuou gerando polêmica.

Em 2021, afirmou que permitir a participação de mulheres transexuais no concurso Miss França seria "contra a natureza", comentário pelo qual foi acusada de incitar a discriminação transfóbica. Também se declarou contra a criação de filhos por parte da comunidade LGBT e se juntou aos protestos contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, aprovado em 2013 na França.

Geneviève de Fontenay nasceu em Longwy, leste da França, e era a mais velha de dez filhos de uma família rica.

