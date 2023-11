A- A+

LUTO Morre George Brown, baterista do Kool & the Gang e do hit 'Celebration' Apelidado de 'Funky', músico teve batidas sampleadas por artistas como Madonna e Jay-Z

Conhecido por sua atuação na banda Kool & the Gang, o baterista americana George Brown morreu nesta quinta-feira (16), aos 74 anos, após uma batalha contra o câncer. A informação é de um porta-voz de sua gravadora, a Universal Music Enterprises.

Por causa de seu senso de ritmo, Brown ganhou o apelido de "Funky". A sua batida característica já foi sampleada por artistas como Beastie Boys, Jay-Z, Madonna, Janet Jackson, Cypress Hill, P. Diddy e The Killers. O baterista definia a sua música como "o som da felicidade".

Em 1964, Brown se uniu com outros sete amigos de colégio em Nova Jersey para formar o grupo instrumental Jazziacs. Outros membros incluíam Robert “Kool” Bell no baixo, o irmão Ronald Bell nos teclados e Charles Smith na guitarra.

Após assumir diversos nomes, a banda finalmente passou a se chamar Kool & the Gang a partir de 1969. É com este nome que eles alcançariam fama mundial. Incorporando uma sonoridade disco em seu trabalho, o grupo chegou ao Top 10 dos EUA com o hit “Jungle Boogie”, em 1973, e “Hollywood Swinging” em 1974.

Em 1980 eles emplacaram sua única música no topo das paradas, a - hoje - clássica “Celebration”. A banda ganhou dois Grammys e sete American Music Awards e registrou 31 álbuns de ouro e platina.

Este ano, Brown lançou um livro de memórias intitulado "Too Hot: Kool & the Gang and Me". Ele deixa sua esposa, Hanh, e os filhos Dorian, Jorge, Gregory, Jordan, Clarence e Aaron.

