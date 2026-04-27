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LUTO Morre Gerry Conway, autor de quadrinhos do Homem-Aranha na Marvel, aos 73 anos Conway começou a carreira ainda adolescente e rapidamente se tornou um dos principais nomes da Marvel

O americano Gerry Conway, nome importante na história dos quadrinhos da Marvel Comics, morreu aos 73 anos. A notícia foi confirmada pela editora norte-americana nesta segunda-feira, 27. A causa da morte não foi divulgada.

"Em nome de sua família, lamentamos informar o falecimento do escritor e ex-editor-chefe Gerry Conway. Gerry foi um ícone extraordinário dos quadrinhos, que moldou a própria cultura pop. Ele era um querido amigo, parceiro e mentor, e nossos corações estão com sua família e com os milhões de pessoas que ele impactou com seu trabalho. A Marvel expressa suas mais sinceras condolências a todos que o conheceram e amaram", diz o comunicado.

Conway começou a carreira ainda adolescente e rapidamente se tornou um dos principais nomes da Marvel. Ele ajudou a criar personagens marcantes como o anti-herói Justiceiro, Nuclear, Killer Croc e Jason Todd, além de escrever aventuras do Homem-Aranha, incluindo a famosa saga da morte de Gwen Stacy, considerada uma das mais importantes daquele universo.

A partir da edição 111 de O Espetacular Homem-Aranha (1963), Conway substituiu Stan Lee como roteirista da principal revista de super-heróis por mais de três anos, levando a publicação até a edição 149. A passagem de Conway pela série foi marcada por momentos cruciais que redefiniram o Homem-Aranha e a Marvel como um todo.

Ao longo da carreira, Conway também deixou sua marca em diversos títulos importantes, como Vingadores, Quarteto Fantástico, Liga da Justiça, Thor e Homem de Ferro.

No final da década de 70, o quadrinista alternava entre escrever títulos para a Marvel e a DC, continuando a criar novas aventuras para os personagens que tanto estimava. Ele escreveu o roteiro do primeiro crossover entre Superman e Homem-Aranha.

Nos anos de 1980, Conway escreveu a animação Fire and Ice (1983), juntamente com Roy Thomas, baseado em personagens criados por Ralph Bakshi e Frank Frazetta. Conway e Thomas foram os autores do argumento que depois foi roteirizado por Stanley Mann para o filme Conan - O Destruidor (1984).

Nos últimos anos, ele participa de muitas sessões de autógrafos e feiras dedicadas ao gênero. Foi convidado, inclusive, das edições de 2024 e 2025 da CCXP, em São Paulo.

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