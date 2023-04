A- A+

LUTO Morre Gileno Santoro, dublador do Mestre Kame em 'Dragon Ball', aos 74 anos Ator que também deu voz a personagens de 'As aventuras de Jackie Chan', 'Futurama' e 'Fullmetal Alchemist' morreu neste sábado (15)

O ator paulista Gileno Santoro, conhecido por dublar o personagem Mestre Kame no desenho "Dragon Ball Z", morreu neste sábado (15), aos 74 anos. A causa da morte não foi revelada.

A notícia foi confirmada pelo diretor de dublagem do estúdio Centauro, Mauro Eduardo, no Twitter, e pelo também ator Wendel Bezerra, dublador do personagem Goku, através do Instagram. "Hoje o Brasil perdeu uma pessoa incrível, um talentoso dublador que marcou muita gente", escreveu Bezerra, que compartilhou um vídeo gravado em 2018 com o colega.

No registro, Santoro conta ter se emocionado ao ser reconhecido por um fã durante consulta médica. "Para mim isso é emocionante, porque ele levantou e perguntou 'posso te abraçar?'. Ele me abraçou e chorou. Ele falou ‘você marcou a minha infância'", contou, na ocasião, o dublador do tutor de Goku nas artes marciais.

Carreira

Gileno Pinal del Santoro começou na dublagem em 1996, aos 48 anos, no estúdio BKS, e se dedicou principalmente a animações japonesas. Ele fez as vozes de Tio Chan, em "As aventuras de Jackie Chan"; Professor Hubert Farnsworth, em "Futurama"; e Yoki, no anime "Fullmetal Alchemist", além de personagens em "Pokémon", "Naruto", "Yu-Gi-Oh", "Cowboy Bebop", “Akira”, “Neon Genesis Evangelion” e "Hunter x Hunter".

Entre as produções ocidentais dubladas por Santoro, estão os filmes "O cão e a raposa" (1981) e "Os Rugrats e os Thornberrys vão aprontar" (2003) e as séries "Franklin", "Gravity falls" e "Rugrats". Ele também dublou filmes em live-action, como o faroeste "A vingança de um pistoleiro" (2000) e participou de programas de TV, como o clássico "Você decide" (TV Globo).

Veja também

LUTO Morre Gileno Santoro, dublador do Mestre Kame em 'Dragon Ball', aos 74 anos