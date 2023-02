Morre Gloria Maria: celebridades e jornalistas lamentam

A- A+

Celebridades e jornalistas foram às redes para lamentar a morte de Gloria Maria. A apresentadora morreu nesta quinta-feira (2), aos 73 anos. Ela estava internada, tratando um câncer, mas a causa de sua morte ainda não foi confirmada. Glória deixa duas filhas, Maria e Laura.

Morre Glória Maria. Pioneira. Guerreira. Ídola e amiga, escreveu Mariana Gross.

Na sequência, o cantor e compositor Lulu Santos respondeu apenas com um coração.

Acabamos de receber a notícia de que Glória Maria faleceu. Meus sentimentos à família. Quem é mulher negra sabe da importância de tê-la visto na televisão, escreveu Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial. Glória é considerada a primeira repórter negra da televisão e sempre será lembrada como sinônimo de competência.

A jornalista estava afastada do "Globo Repórter" há mais de três meses, por conta do tratamento. O último programa apresentado por ela foi a edição do dia 5 de agosto de 2022. Ela trabalhava no "Globo Repórter" há 12 anos.

Em 2019, Gloria Maria passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor no cérebro, descoberto repentinamente, após um desmaio. Depois da cirurgia, a apresentadora ainda fez um tratamento com a radioterapia e imunoterapia.

