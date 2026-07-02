Morre Hikaru Kurosaki, ator que interpretou Jaspion, aos 64 anos
Após deixar a televisão, o artista passou a viver em Okinawa, onde trabalhava como instrutor de mergulho
Hikaru Kurosaki, ator japonês conhecido por interpretar o herói de "O Fantástico Jaspion", morreu nesta semana, aos 64 anos. A morte foi confirmada por um amigo do artista em Motobu, cidade onde ele vivia havia cerca de 30 anos e trabalhava como instrutor de mergulho após se afastar da televisão e do cinema. A causa da morte não foi informada.
A confirmação foi feita por Masaki Sekiguchi, amigo de Kurosaki em Motobu. Em uma publicação nas redes sociais, ele lamentou a perda e relembrou a relação de amizade construída ao longo dos anos.
"Tínhamos uma relação na qual, mesmo sem palavras, apoiávamos uns aos outros apenas pela nossa presença. Seu falecimento é uma grande perda", escreveu.
Antes de ganhar notoriedade como protagonista de "O Fantástico Jaspion", Kurosaki iniciou a carreira como dublê e participou de produções do gênero tokusatsu antes de ganhar espaço como ator. Ao longo dos primeiros anos de trajetória, integrou o elenco da versão japonesa de "Homem-Aranha" e de séries como "Battle Fever J" e "Denshi Sentai Denjiman", produções que ajudaram a consolidar o gênero no Japão e abriram caminho para papéis de maior destaque.
A estreia como ator aconteceu em "Hattori Hanzô: Kage no Gundan". A participação na série lhe rendeu novos convites até que foi escolhido pela Toei para interpretar Jaspion, protagonista de "O Fantástico Jaspion", produção exibida originalmente entre 1985 e 1986. O personagem se tornaria o papel mais marcante de sua carreira e o transformaria em um dos rostos mais conhecidos da televisão japonesa daquele período.
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Durante as gravações, Kurosaki interpretava o herói nas cenas sem armadura e realizava parte das sequências de ação, enquanto as cenas de combate com o traje metálico eram executadas por um dublê, procedimento comum nas produções do gênero. Paralelamente ao sucesso da série, ele também investiu na carreira musical e lançou a canção "The Legendary Hero", inspirada no personagem.
Embora tenha conquistado popularidade no Japão, foi no Brasil que "O Fantástico Jaspion" alcançou o status de fenômeno cultural. Exibida pela Rede Manchete a partir de 1988, a série conquistou uma geração de telespectadores, impulsionou a chegada de outras produções japonesas à televisão brasileira e transformou Jaspion em um dos personagens mais populares entre os fãs de tokusatsu no país.
Após o fim da série, Kurosaki ainda participou de algumas produções para a televisão, mas acabou deixando os holofotes. Estabeleceu-se em Motobu, na província de Okinawa, onde passou a trabalhar como instrutor de mergulho e levou uma vida discreta, distante da carreira artística que o tornou conhecido internacionalmente.
Kurosaki foi casado com Yoko Asuka, que morreu em 2011. O ator não deixa filhos.