A- A+

LUTO Morre Ieda Maria Vargas, primeira brasileira campeã do Miss Universo, aos 80 anos Vencedora do concurso internacional em 1963, ex-modelo estava internada em Gramado (RS)

Morreu nesta segunda-feira (22), aos 80 anos, a primeira brasileira campeã do Miss Universo, Ieda Maria Vargas. Vencedora do concurso internacional em 1963, a ex-modelo estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado (RS).

A informação foi divulgada pela filha, Fernanda Vargas, e publicada pelo g1. A causa da morte, entretanto, não foi detalhada até o momento.

Ieda nasceu em Porto Alegre em 31 de dezembro de 1944. Quando tinha somente 18 anos, ela tornou-se um símbolo de beleza no país ao entrar para a história como a representante do Brasil no disputado concurso Miss Universo, que reúne modelos de todo o mundo. Ela saiu vencedora da coroa naquela edição, realizada em Miami, nos Estados Unidos, superando outras 49 concorrentes.

À época, a modelo foi recebida com glórias no Brasil por uma multidão animada que esperava pela sua chegada e foi homenageada em eventos no Rio de Janeiro e em sua cidade natal. Em Brasília, Ieda foi recebida também com pompa pelo então presidente João Goulart.

Em 1968, Ieda se casou com o empresário José Carlos Athanázio, com quem teve dois filhos. No decorrer de sua vida, a modelo optou por uma vida mais reservada, aparecendo publicamente em poucas ocasiões.

Veja também