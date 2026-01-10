Sáb, 10 de Janeiro

LUTO

Morre Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal, aos 19 anos

Influenciadora foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático

Isabel Veloso morre aos 19 anos

A influenciadora digital Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos. A informação foi anunciada pelo marido, Lucas Borbas, em publicação nas redes sociais. A jovem lutava contra um câncer terminal.

"Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre", escreveu Lucas na publicação.

"Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além", completou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Lucas Veloso Borbas (@lucasborbass)

Isabel Veloso foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. 

Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos e, em outubro, passou por um transplante de medula.

O procedimento foi realizado com sucesso e ela recebeu alta antes do previsto. 17 dias depois, no entanto, ela retornou ao hospital e foi entubada na UTI após ter uma crise respiratória causada pelo excesso de magnésio no sangue. 

