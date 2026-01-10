A- A+

LUTO Morre Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal, aos 19 anos Influenciadora foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático

A influenciadora digital Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos. A informação foi anunciada pelo marido, Lucas Borbas, em publicação nas redes sociais. A jovem lutava contra um câncer terminal.

"Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre", escreveu Lucas na publicação.

"Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além", completou.

Isabel Veloso foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos.

Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos e, em outubro, passou por um transplante de medula.

O procedimento foi realizado com sucesso e ela recebeu alta antes do previsto. 17 dias depois, no entanto, ela retornou ao hospital e foi entubada na UTI após ter uma crise respiratória causada pelo excesso de magnésio no sangue.

