A- A+

LUTO Morre Ivonete Melo, dama do teatro pernambucano Atriz e bailarina, ela era considerada uma unanimidade entre os trabalhadores do teatro e da cultura de Pernambuco

Morreu, nessa segunda-feira (1°), a atriz e bailarina Ivonete Melo, aos 78 anos. A artista era considerada a "grande dama do teatro pernambucano" pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Pernambuco (SATED-PE), do qual ela era presidente.

A causa da morte ainda não foi divulgada. A Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife lamentou, por meio de nota oficial, o falecimento da artista. "Lamentamos a morte de Ivonete Melo, bailarina, ícone das artes cênicas pernambucanas e militante incansável da arte como meio de vida promissor e mercado de trabalho pleno em oportunidades e dignidades".

"Para além de todos os grandes personagens que vestiu e imortalizou em cima dos palcos, foi como presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão no Estado de Pernambuco (SATED) que desempenhou um dos mais importantes papéis de sua longa e profícua carreira", diz a nota.

Ivonete era considerada uma unanimidade entre os trabalhadores do teatro e da cultura de Pernambuco. "Que o amor e a dedicação de Ivonete, alguém que esteve na linha de frente em defesa das artes e dos artistas, sejam um legado mobilizador. Sua vida, tanto atuando quanto liderando o segmento, é prova de que talento e vocação, na cultura, fazem a diferença nas vidas de muita gente. Ivonete presente!”, afirmou o secretário Ricardo Mello.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais do SATED-PE, o velório está marcado para esta terça-feira (2), das 10h às 15h, no Hall do Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. Logo depois, das 16h às 17h, está marcada a cerimônia de sepultamento na Morada da Paz, em Paulista. Ambos momentos são abertos ao público para quem quiser se despedir da artista.

Veja também

CULTURA Com participação de Sarajane, banda Som da Terra se apresenta no Recife nesta quinta (4)