Morre James Baker, baterista fundador dos Hoodoo Gurus, aos 71 anos

O cenário do rock australiano está de luto. James Baker, baterista original da lendária banda Hoodoo Gurus, faleceu aos 71 anos após um ano lutando contra um câncer terminal no fígado.

A notícia foi confirmada pela própria banda nesta terça-feira (6), por meio de um comunicado nas redes sociais.

Natural de Perth, Baker integrou a formação original dos Hoodoo Gurus em 1981 e participou do álbum de estreia "Stoneage Romeos”.

Coautor do primeiro single do grupo, "Leilani", também tocou na canção de sucesso "My Girl", lançada em 1983.

Ele deixou a banda em 1984 e passou a colaborar com outros nomes importantes da cena musical australiana, como Beasts of Bourbon e The Scientists.

Baker foi homenageado com uma foto marcante nas redes sociais dos Hoodoo Gurus, em que aparece tocando bateria.

Em 2006, ele já havia sido reconhecido por sua trajetória ao ser incluído no Western Australian Hall of Fame.

Em entrevista concedida em 2023 ao The West Australian, o músico revelou a tristeza de não poder mais se apresentar devido à debilitação física causada pela doença.

"Fico muito cansado. Ainda consigo tocar bateria, mas se tiver que ficar em pé, não consigo. Provavelmente conseguiria tocar três músicas, depois teria que me sentar", disse na ocasião.

James Baker deixa a esposa Catherine Podger, com quem era casado há dez anos, e duas filhas de um relacionamento anterior.

Sequência trágica de mortes

A perda do baterista ocorre em meio a uma sequência trágica de mortes ligadas à banda. No dia 20 de abril, faleceu o guitarrista original Kimble Rendall, que integrou a formação inicial dos Hoodoo Gurus entre 1981 e 1982.

Rendall tocou na faixa "Leilani", mas deixou o grupo antes do sucesso comercial para seguir carreira no cinema. Mais tarde, dirigiu filmes como o terror “Cut” (2000), estrelado por Kylie Minogue e Molly Ringwald.

Poucos dias antes, também morreu Dominic "Mick" Mazzone, ex-empresário da banda, após enfrentar uma doença. Em homenagem publicada nas redes sociais, os integrantes dos Hoodoo Gurus desabafaram:

“Estamos absolutamente devastados com a perda repentina do nosso querido amigo Mick. É impossível expressar o choque e a dor que estamos sentindo. Já derramamos muitas lágrimas — e muitas mais virão.”

