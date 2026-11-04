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LUTO Morre Janaína Barbosa, ex-apresentadora do "TV Fama", aos 48 anos Atriz também participou de série da Globo e foi casada com Otávio Mesquita; causa da morte não foi divulgada

A ex-apresentadora e atriz Janaína Barbosa morreu na terça-feira (3), aos 48 anos. Conhecida por comandar o programa "TV Fama", da RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens, ela ganhou projeção nacional nos anos 2000 e também atuou na série "Casos e Acasos", da TV Globo.

A morte foi confirmada pelo apresentador Otávio Mesquita, com quem foi casada. A causa do falecimento não foi divulgada.

Mesquita lamentou a morte da ex-mulher em entrevista à Quem. Os dois se casaram em 2002 e encerraram a relação em 2007.

— Lamento profundamente o que houve com Janaína, que eu respeito! Mando um forte abraço a ela! Que Deus a receba com carinho eterno — declarou o apresentador.

Carreira na televisão

Janaína ganhou notoriedade ao assumir a apresentação do "TV Fama", programa dedicado ao universo das celebridades e aos bastidores do entretenimento. Na atração da RedeTV!, dividiu a bancada com Nelson Rubens no início dos anos 2000.

Além do trabalho como apresentadora, ela investiu na carreira de atriz. Em 2008, integrou o elenco de "Casos e Acasos", série exibida pela Globo. Também participou de produções cinematográficas, como "Bochincho — O Filme" (2020) e "Anita" (2023).

A artista também teve ligação com o carnaval carioca. Ela foi musa da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro.

Vida pessoal

Depois do fim do casamento com Otávio Mesquita, Janaína se casou com o empresário Felipe Faria, em novembro de 2010. A cerimônia ocorreu na Ilha de Comandatuba, na Bahia. O casal teve dois filhos, Bernardo e Frederico.

Nos últimos anos, a ex-apresentadora manteve uma vida mais reservada e se afastou da exposição frequente na televisão e nas redes sociais.

A morte provocou manifestações de pesar de pessoas próximas. Marina Mantega, filha do ex-ministro Guido Mantega, publicou uma homenagem à artista nas redes sociais.

— Sem palavras para descrever o que eu estou sentindo, literalmente sem chão. Ainda sem acreditar em tudo isso… Te amo muito! Você fará falta, muita falta em nossas vidas — escreveu.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte nem detalhes sobre o sepultamento.

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